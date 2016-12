Lecce, centro chiuso al traffico per la festa del patrono: la scrittrice disabile non passa

"Di qui non si passa". E' stata irremovibile la vigilessa che nel centro di Lecce, nel giorno di chiusura al traffico per la festa di Sant'Oronzo, ha vietato alla scrittrice Maria De Giovanni, affetta da Sla, di raggiungere il luogo della premiazione, dove avrebbe ritirato un riconoscimento per la sua attività e il suo impegno del sociale. La donna, infatti, non ha potuto usare l'auto e in carrozzina era impossibilita a fare un lungo percorso fino al Teatro Romano. Il caso ha fatto scalpore e sono arrivate, seppur tardive, le scuse del comandante della polizia municipale.

Ha dovuto rinunciare a un momento di gioia e di orgoglio, per un divieto temporaneo di transito delle auto, sul quale il vigile è stato inflessibile, anche davanti alla sua disabilità. Così, Maria De Giovanni ha dovuto far salire sul palco un'altra persona al suo posto per ritirare il premio "Eccellenza delle Eccellenze".



Il percorso alternativo che era stato predisposto per residenti e disabili non le è stato indicato. Dopo lo scandalo è intervenuto anche il sindaco: "Queste cose non devono più accadere".