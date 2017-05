Lecce, 40enne muore per strada colpito da un fulmine

Un uomo di 40 anni, Giuseppe Nicolardi, ha perso la vita colpito in pieno da un fulmine mentre si trovava per strada a Diso, in provincia di Lecce. La vittima stava per aprire il cancello di una villetta in località "Carrozzi" dove risiede un amico, dal quale si stava recando in visita. Il fulmine lo ha colpito con una scarica elettrica violentissima che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.