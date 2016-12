Donna e bimba morti dopo parto, trovato secondo neonato: erano nati vivi e sarebbero stati affogati

Ci sarebbe una svolta nel caso della romena di 27 anni, Roxana Rapasu, trovata morta insieme a una neonata , a Ceglie Messapica , nel Brindisimo, il 31 ottobre . Ora è stato trovato un secondo neonato , avvolto in una traversa e chiuso in una busta di plastica all'interno di un'altra busta. A fare il macabro ritrovamento sono stati i carabinieri, tornati nell'abitazione dopo che l'autopsia aveva rilevato la presenza di un secondo cordone ombelicale.

Come hanno potuto rilevare i medici che hanno eseguito l'esame autoptico sulla madre e sulla piccola, la gravidanza era giunta a termine e la bambina, così come il suo gemello, era nata viva, ma è poi morta affogata. Bisognerà attendere l'autopsia che verrà eseguita domani sul secondo bambino per stabilirne il sesso e la causa della morte.



La donna invece, è morta per una emorragia intervenuta dopo che aveva partorito da sola nella casa-garage dove viveva, al piano terra di una palazzina a Ceglie Messapica. Sui due neonati sarà eseguito anche il test del Dna.