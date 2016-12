Tragica scoperta nel Brindisino, cadaveri di una donna e di un feto trovati in un garage dai carabinieri

Macabra scoperta in un garage a Ceglie Messapica, nel Brindisino. Una 27enne romena e un feto sono stati rinvenuti cadaveri. La donna non dava notizie di sé da almeno 12 ore: così è scattata la segnalazione ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere morta per un'emorragia in seguito al parto. Il feto è stato trovato in una bacinella piena d'acqua. Il cordone ombelicale sarebbe stato reciso con un coltello.