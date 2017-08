Donna accoltellata e uccisa a Bari, fermato il compagno

E' stato fermato per omicidio volontario, dopo un lungo interrogatorio, il compagno della 48enne, Donata De Bello, uccisa in un appartamento di una palazzina a Bari. L'uomo con cui aveva una relazione sentimentale ha 32 anni. La donna sarebbe stata uccisa a coltellate. Tra i due - a quanto si è appreso finora - i litigi erano frequenti.

Da quanto emerge la donna sarebbe stata uccisa a coltellate nella giornata di giovedì in un appartamento al primo piano di una palazzina in corso Sonnino. Il corpo della donna è stato rinvenuto in camera da letto e presenta ferite di arma da taglio all'addome, al collo e al torace. Al momento gli investigatori non confermano la circostanza secondo cui la testa della donna sia stata anche infilata in un sacchetto di plastica. Sembrerebbe che il corpo sia stato avvolto in una coperta.