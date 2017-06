Brindisi, smascherato il falso principe del Montenegro: "scroccava" soggiorni di lusso e foto con vip

Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 1 di 11 Ansa Ansa Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 2 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 3 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 4 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 5 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 6 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 7 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 8 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 9 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 10 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità 11 di 11 Facebook Facebook Il falso principe del Montenegro tra sigilli e mondanità leggi dopo slideshow ingrandisci

Una pantomina per soggiornare gratis in resort di lussoStephan Cernetic, autoproclamato S.A. Reale Imperiale Cerneticil Prìncipe Stefan di Montenegro e Macedonia, era il nome utilizzato e sul quale i militari del reparto operativo di Brindisi hanno eseguito accertamenti per poi procedere con la denuncia per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale o su qualità personali proprie o di altri; possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi. Indagini, a quanto si è appreso, sono in corso anche su un'altra persona, di Quindici (Avellino).



L'operazione investigativa è partita nell'agosto 2016, quando il ministero degli Affari Esteri ha segnalato che Cernetic, durante la sua visita in Puglia, ospite di un imprenditore del Barese, aveva utilizzato una autovettura Mercedes con insegne della Repubblica del Montenegro e adesivi del Corpo Diplomatico, precisando che lo stesso non era in realtà un funzionario diplomatico dell'ambasciata del Montenegro in Italia e quindi non godeva di alcuna immunità o privilegio sul territorio italiano.



Il "principe", nel frattempo, nel periodo dal 5 al 31 luglio 2016, aveva trascorso presso un resort di Fasano (Brindisi), un periodo di vacanza, nel corso del quale ha avuto incontri con rappresentanti del clero, della politica e dell'imprenditoria del nord della provincia di Brindisi e del sud di quella di Bari.



Secondo gli investigatori, coordinati dal pm Antonio Costantini, si trattava in realtà di una "pantomima" per soggiornare senza pagare in località di prestigio italiane ed europee. Una presunta messa in scena realizzata attraverso l'accreditamento ottenuto in istituzioni di tutta Italia con la falsa autorità nobiliare e con la concessione di cavalierati, passaporti diplomatici, e simili. L'esito delle attività investigative ha portato all'emissione di un decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri di Brindisi con il supporto dei colleghi dei Comandi Provinciali di Torino, Bergamo e Avellino.