Pamela Anderson è diventata contessa

Un pezzo di Hollywood si è trasferito in Liguria. Tutto merito di Pamela Anderson, la procace bagnina di Baywatch che è sbarcata a Santa Margherita Ligure per ricevere un'onorificenza davvero speciale. Nella cornice di Villa Durazzo, l'attrice sex symbol per eccellenza degli anni 90 è stata insignita del titolo di Contessa dei Gigli, un'investitura nobiliare data come riconoscimento al suo impegno nella tutela dell'ambiente. Da anni, infatti, la Anderson ha smesso i semplici panni della diva del piccolo schermo per diventare una paladina delle cause animaliste. Vegetariana convinta, attivissima nelle campagne della Peta, ha fondato la Pamela Anderson Foundation e ora ha avviato una partnership con l'associazione italiana per la tutela del Mediterraneo. E a presenziare personaggi del jet set internazionale come Steven e Lily Moore (che operano nel mondo del cinema americano con la loro Legacy Entertainment), Phil Palmer (chitarrista collaboratore di molti dei grandi nomi che hanno fatto la storia della musica rock e italiana) e l'imprenditrice di Macao Josephine, solo per citarne alcuni.