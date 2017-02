"Sarah l'ho uccisa io": davanti alle telecamere di Quarto Grado Michele Misseri continua a scagionare moglie e figlia condannate all'ergastolo per l'omicidio, alla vigilia dell'udienza in Cassazione che metterà fine al percorso giudiziario sull'omicidio della 15enne di Avetrana (Taranto). Lo zio della vittima continua ad addossarsi le colpe per la morte della nipote: "Mi punisco io stesso, perché non è giusto quello che stanno facendo i giudici: condannare due innocenti è facile", afferma.