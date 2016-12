foto LaPresse

22:59

- Una ventenne di Taranto ha denunciato di essersi svegliata in una zona di campagna alla periferia di Lecce la mattina di Ferragosto dopo aver partecipato ad un party con un ragazzo brindisino e con alcuni altri giovani conosciuti su Facebook. La ragazza, che ricorda solo di aver raggiunto con l'amico una villa a Lecce, aveva indosso vestiti non suoi ed era senza indumenti intimi. Visitata in ospedale, è risultata positiva a test tossicologici.