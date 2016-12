foto Splash News

- A un anno di distanza dall'arresto per disastro ambientale, sono tornati in libertà il patron dell'Ilva, Emilio Riva, suo figlio Nicola e l'ex direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso. Ai tre è stata notificata un'ordinanza del gip del tribunale di Taranto. Il provvedimento è stato adottato per decorrenza dei termini di custodia. Ai tre è stato imposto l'obbligo di dimora e, per Emilio Riva e Capogrosso, il divieto di espatrio.