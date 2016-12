Dramma a Bari, rimasto senza lavoro e dimora uccide la moglie e poi si affoga in mare

foto Ansa 23:21 - Ha ucciso la moglie e poi si è suicidato sulla spiaggia poco lontano dall'albergo in cui soggiornavano. Sembra avviata a soluzione la vicenda del ritrovamento del cadavere di un uomo di mezza età sulla battigia del lido San Francesco a Bari. Il cadavere della donna è stato trovato nudo sul letto di una camera che la coppia abitava. Il corpo non presenta segni di violenza sul collo. Forse la crisi economia della famiglia ha determinato la tragedia. - Ha ucciso la moglie e poi si è suicidato sulla spiaggia poco lontano dall'albergo in cui soggiornavano. Sembra avviata a soluzione la vicenda del ritrovamento del cadavere di un uomo di mezza età sulla battigia del lido San Francesco a Bari. Il cadavere della donna è stato trovato nudo sul letto di una camera che la coppia abitava. Il corpo non presenta segni di violenza sul collo. Forse la crisi economia della famiglia ha determinato la tragedia.

Le vittime avevano 62 e 63 anni (i nomi non sono stati diffusi perché l'unico loro figlio non è stato ancora rintracciato), erano originari di un comune a nord di Bari. Le cause della morte non sono ancora accertate e nemmeno i moventi anche se gli investigatori ipotizzano che lui abbia dapprima ucciso la donna e poi si sia lasciato morire annegandosi.



Ma perché questa pista diventi ufficiale sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia perché sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza e quelli riscontrati dai primi soccorritori al collo potrebbero non essere stati determinati da una "stretta", che all'inizio aveva fatto pensare a uno strangolamento.



Solo ipotesi, quindi, per un giallo al momento inestricabile ma che ha un punto fermo: la coppia viveva nella struttura alberghiera, da qualche giorno, a spese dei Servizi sociali, dopo essere stata in precedenza ospitata in altre abitazioni simili del capoluogo e a Triggiano (Bari).



La coppia era rimasta senza lavoro e la non felice situazione economica potrebbe aver fatto da detonatore al dramma. Dopo che per tutto il giorno non avevano avuto segnali dalla camera 448, in serata personale dell'albergo ha aperto la porta con un passepartout e, dopo aver scoperto il corpo esanime della donna, ha chiamato il 118 il cui personale ha diagnosticato la morte.



Per carabinieri e polizia collegare questo caso con il cadavere, ancora senza nome, trovato in mattinata sulla battigia del vicino Lido san Francesco è stato facile. Il corpo era tra le alghe e si trovava a una distanza di circa dieci metri dall'acqua. Era stato anche ipotizzato che fosse stato portato a riva dal mare in burrasca. L'uomo indossava una camicia a quadretti, calzini grigi e scarpe color cuoio ma non aveva i pantaloni.