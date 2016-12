Taranto, scivola mentre cerca di farsi un selfie: morta 16enne

16:32 - E' morta Isabella Fracchiolla, la sedicenne del rione San Paolo di Bari (avrebbe compiuto 17 anni ad ottobre), caduta dal parapetto della Rotonda del Lungomare di Taranto il 6 giugno. La ragazza, in gita scolastica, era in posa per fare una fotografia, ma è scivolata precipitando sulla scogliera sottostante dopo un volo di una ventina di metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

La ragazza era stata soccorsa da militari della capitaneria di porto e portata a terra. Gli operatori del 118 l'avevano intubata e trasportata d'urgenza in ospedale. In seguito la studentessa era stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico, ma da subito le le lesioni al cranio, al femore e al bacino erano risultate molto gravi. I genitori della ragazza hanno autorizzato l'espianto degli organi.