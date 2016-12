Maltempo e allagamenti al Sud d'Italia Sgomberate 200 famiglie nel Tarantino

00:37 - A causa del maltempo circa 200 famiglie sono state fatte sgomberare dalle proprie abitazioni in contrada Marinella, a Marina di Ginosa, nel Tarantino. La decisione è stata assunta dal Comune dopo che la Prefettura ha segnalato l'esondazione del fiume Bradano nel territorio di Matera. Nel comune di Ginosa, già duramente colpito dall'alluvione del 7 ottobre, gli allagamenti hanno interessato nuovamente la gravina e alcuni ponti.

Danni e disagi anche a Palagianello e soprattutto a Castellaneta, sempre nel Tarantino, con problemi di percorribilità nelle strade comunali 70 e 69. I sindaci starebbero per firmare un'ordinanza di chiusura delle scuole per lunedì a Castellaneta, Marina di Ginosa e Palagianello.



Andria, in salvo 4 persone intrappolate in sottovia - Quattro uomini, due dei quali di 50 e 32 anni a bordo di un trattore, e altri due di 40 e 48 anni su un autocarro, rimasti intrappolati con i loro mezzi a causa del maltempo da acqua e fango, in un canale sottostante un ponte, nel territorio di Andria, sono stati tratti in salvo dagli agenti di una pattuglia della polizia stradale.



Calabria, evacuate abitazioni minacciate da mare - E non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che imperversa su buona parte della Calabria. La situazione più critica permane in tutta la fascia jonica. A Schiavonea, frazione marina di Corigliano Calabro, il sindaco Giuseppe Geraci ha emesso un'ordinanza, eseguita dai vigili del fuoco, che ha disposto l'evacuazione di dieci abitazioni perché minacciate dalle mareggiate.



A Corigliano Calabro i vigili hanno anche soccorso una donna anziana, la cui casa si era allagata, e l'hanno condotta da alcuni parenti. Nella stessa Corigliano ed a Cariati, sempre in provincia di Cosenza, le scuole resteranno chiuse lunedì e martedì. Istituti scolastici chiusi anche a Isola Capo Rizzuto (Crotone) su disposizione del sindaco, Gianluca Bruno, che aveva già stabilito uno stop alle lezioni anche per la giornata di sabato.



A Caserta scuole chiuse - Tutte le scuole della città di Caserta lunedì resteranno chiuse: lo ha deciso il sindaco Pio Del Gaudio, a causa dell'ondata di maltempo. La chiusura delle scuole avviene "per motivi di sicurezza e per preservare l'incolumità pubblica anche nel sistema di mobilità cittadina".



Cade un cornicione a Napoli: un ferito - Sono stati numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e provincia per il maltempo e soprattutto per il forte vento. Una persona è rimasta lievemente ferita alla testa, nel quartiere di Scampia, lungo viale della Resistenza, colpita forse da un pezzo di cornicione. Molti i rami caduti e cartelloni pubblicitari divelti che hanno costituito un potenziale pericolo per i passanti.



Esce da binari treno Foggia-Potenza, contusi - Un treno delle Ferrovie dello Stato della linea Foggia-Potenza è deragliato domenica sera intorno alle 23 nei pressi della stazione di Cervaro (Foggia), probabilmente a causa del cedimento della sede ferroviaria determinato dalla pioggia. A bordo del convoglio, oltre al macchinista e al capotreno, vi erano due soli passeggeri, uno dei quali, un tecnico delle Ferrovie. I quattro hanno riportato lievi contusioni. La circolazione sulla linea è stata interrotta.