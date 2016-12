"Divina Provvidenza", 10 arresti in Puglia per il crac della casa di cura

Si tratta del crac ai danni della Congregazione Ancelle "Divina Provvidenza", con sedi a Bisceglie, Foggia e Potenza, oggi in amministrazione straordinaria ai sensi della legge Prodi bis.



Oltre alle due suore "massime responsabili della Congregazione delle Ancelle" ai domiciliari, gli altri arrestati sono un ex direttore generale, amministratori di fatto, consulenti e dipendenti dell'ente. Anche il senatore di Ncd Antonio Azzollini è tra i destinatari del provvedimento di arresto della Procura di Trani. La richiesta è già stata notificata in Parlamento.



Gli indagati sono in tutto 25 e tra loro compaiono professionisti, ex amministratori della Cdp e politici locali, tutti coinvolti in vari episodi di dissipazione e distrazione di risorse dell'Ente.



Stando a quanto si legge negli atti ufficiali della Congregazione, - ha rilevato la Procura di Trani - il servizio pastorale delle Ancelle della Divina Provvidenza, consisterebbe nel prendersi cura delle persone colpite nelle facoltà intellettive e fisiche, privilegiando le aree di particolare necessità e di abbandono "per farsi voce di chi non ha voce".



Le indagini hanno chiarito invece, secondo la procura, "che i nobili principi ispiratori della venerabile missione avviata dal Padre Fondatore ormai non sono altro che un lontano ricordo". "Negli ultimi decenni si è invero assistito ad un lento ed incessante processo di secolarizzazione della Congregazione - è stato sottolineato - divenuta facile e ghiotta preda di poteri forti e di trame politiche; nel corso di questo processo involutivo le stesse Ancelle (o per lo meno, alcune di esse) sembrano aver completamente rinnegato i canoni fondativi della loro missione, rendendosi complici, quando non addirittura protagoniste di primo piano, dei gravi misfatti compiuti all'interno dell'Ente".



Le misure cautelari sono state adottate in relazione a numerosissimi reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta ed altri, nell'ambito del crac dell'Ente Ecclesiastico che, a causa di una pesantissima esposizione debitoria di oltre 500 milioni, si trova attualmente in amministrazione straordinaria.



Gip: "Da Azzollini assunzioni selvagge" - Tra il 2011 e il 2013 alla Case della Divina Provvidenza ci sono state assunzioni fatte "secondo logiche clientelari". Lo scrive il gip di Trani nell'ordinanza d'arresto nei confronti di una decina di persone tra cui il senatore Antonio Azzollini. E sarebbe proprio lui, afferma il giudice, l'artefice di queste assunzioni. "A partire dal momento dell'esproprio di potere da parte del senatore Azzollini e del suo entourage - si legge - le assunzioni selvagge di personale alla sede di Bisceglie vennero decise dal politico".



Fonti Ncd: "Non cederemo in commissione Bilancio" - Nessuna pausa o passo indietro di Azzollini alla guida della commissione. Ncd si compatta a difesa del senatore Antonio Azzollini, raggiunto da una richiesta di arresto della procura di Trani, e soprattutto non intende mollare la presidenza della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Lo riferiscono fonti interne al partito di Angelino Alfano.