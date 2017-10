Puglia, il sindaco di Candela offre 2mila euro a chi si trasferisce nel suo paese

Fino a duemila euro per incoraggiare le persone a trasferirsi a Candela. È questa l’offerta di Nicola Gatta, sindaco del paese in provincia di Foggia. Il primo cittadino vorrebbe che la piccola città medievale brillasse come negli Anni Novanta, quando i residenti erano più di 8mila. Ora, infatti, sono solo 2.700. “Lavoro ogni giorno con passione e impegno per riportare Candela al suo antico splendore - ha dichiarato Gatta alla Cnn - Fino agli Anni Sessanta, i viaggiatori la chiamavano 'La piccola Napoli' per via delle sue strade piene di viaggiatori, turisti, commercianti e venditori urlanti". Oggi il brusio tipico delle città affollate ha lasciato spazio al silenzio delle verdi colline circostanti.