Prosegue l'ondata di caldo: afa e temperature in costante aumento

Previsioni giovedìCielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato temporale di calore nel settore alpino centrale e in Trentino Alto Adige. Caldo afoso in crescita, con temperature e tassi di umidità in aumento soprattutto al Centronord e in Sardegna: massime dai 29 ai 34 gradi nella maggior parte del territorio, ma con punte anche di 35-36 gradi nelle regioni settentrionali e su Toscana, Umbria e Lazio. Venti deboli, per lo più a regime di brezza.