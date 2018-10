Preti pedofili, associazione denuncia: in Italia 4 "casi Viganò"

In Italia si sono verificati almeno 4 "casi Viganò", cioè quattro casi di pedofilia che, "passati per le mani" del Vaticano, non sarebbero stati trattati "con la tolleranza zero promessa ma con negligenza". A denunciarli è l'associazione "Eco Global" di vittime degli abusi. I casi riguardano il preseminario vaticano Pio X, l'Istituto Provolo di Verona, don Mauro Galli a Milano e don Silverio Mura a Napoli.