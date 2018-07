Prato, scritte razziste sulle bollette: indagini in corso

Lo slogan xenofobo è apparso su alcune lettere recapitate in alcune zone della periferia di Prato. Non è ancora chiaro chi e come abbia incollato l'adesivo alle missive.



L'episodio è venuto alla luce nel corso della giornata quando alcuni destinatari delle lettere - in genere bollette e corrispondenza ordinaria - hanno pubblicato indignati le immagini sui social network.



Non è ancora chiara nemmeno la dimensione del fenomeno, che verrà approfondito nelle prossime ore, anche dalle società che ha distribuito le lettere e dagli investigatori.