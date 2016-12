Pisa,agente Digos ferito in scontri

Un poliziotto della Digos di Pisa è stato ferito dopo essere stato colpito da una bomba carta lanciata dagli antagonisti che hanno tentato di forzare il cordone di sicurezza dei poliziotti per raggiungere l'area dove si sta per svolgere una manifestazione della Lega nord. Per disperdere i contestatori, polizia e carabinieri hanno caricato più volte rispondendo a lanci di ortaggi, sassi, uova, e bombe carta.