Pisa, a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l'Erasmus in Corsica

Rosella, originaria della provincia di Arezzo e da molti anni residente a Ceparana (La Spezia), è iscritta al secondo anno della laurea triennale di Scienze politiche dell'università di Pisa, dopo avere insegnato nelle scuole elementari dal 1964 al 2007. Nel 2000 aveva già conseguito una laurea in Pedagogia all'università di Genova, ma il piacere per lo studio l'ha spinta a iscriversi a Scienze politiche, all'indirizzo storico-politico: "Nel 2014, dopo 54 anni insieme a mio marito, sono rimasta vedova - racconta Rosella Morbidelli - e la mia vita è cambiata all'improvviso. L'università è stata fondamentale per reinventare la mia esistenza e mi ha permesso di coltivare quello che più mi dà piacere: la conoscenza e la cultura".



Dal 2015 Rosella frequenta le lezioni a Pisa, facendo la pendolare in treno da La Spezia. Ora frequenterà sei mesi in Erasmus all'università di Corte, in Corsica. All'ateneo corso frequenterà Storia moderna, Storia contemporanea e Geografia, pensando già alla tesi: uno studio sui Patti lateranensi del 1929 e la revisione del Concordato del 1984.