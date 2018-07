Vercelli, uccide la madre per soldi: fermato il figlio adottivo

La vittima era una insegnante in pensione, molto conosciuta a Vercelli perché attiva anche nel mondo del volontariato e del sindacato.



A far scattare le indagini è stata una fonte confidenziale, che ha segnalato agli investigatori della Squadra Mobile alcune "incongruenze" sul decesso della donna. Il figlio adottivo aveva detto al personale medico del 118 di avere trovato la madre in bagno con delle vistose ferite al capo e al corpo, come se fosse caduta in modo accidentale mentre effettuava dei lavori domestici.



La versione dell'uomo è stata pero' sconfessata dalle "numerose evidenze probatorie" ottenute attraverso le indagini e le attività tecniche effettuate. L'autopsia ha confermato che la donna è stata vittima di una "brutale aggressione".