Torino, spara a un automobilista dopo un sorpasso azzardato: arrestato

I carabinieri hanno arrestato una ex guardia giurata di 53 anni che ha sparato a un automobilista nei pressi di San Gillio, in provincia di Torino. L'uomo ha aperto il fuoco al culmine di una lite, scoppiata a causa di un sorpasso azzardato. Il proiettile ha infranto il vetro posteriore della vettura, senza però ferire il conducente. Nell'auto dell'aggressore i militari hanno trovato una pistola ad aria compressa e un coltello a serramanico.

Durante la perquisizione nell'abitazione dell'aggressore, sono stati sequestrati anche otto fucili e 14 pistole, tutti ad aria compressa, 500 grammi di polvere da sparo con una miccia, numerose munizioni di vario calibro e materiale per il confezionamento di cartucce.



I carabinieri hanno dunque arrestato l'uomo per detenzione di armi clandestine, porto di armi e oggetti atti ad offendere, fabbricazioni di esplosivi non riconosciuti e danneggiamento aggravato.