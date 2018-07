Un richiedente d'asilo proveniente dalla Nigeria ha sventato una rapina in un supermercato a Torino intervenendo in difesa della cassiera. Protagonista Ewansiha Osahon E., 27 anni, che ha un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari della Questura di Cosenza e che spesso staziona davanti al market. Il giovane ha fermato il rapinatore prendendolo alle spalle. Ora la sua generosità è stata premiata: è stato assunto, infatti, dalla proprietaria del negozio.