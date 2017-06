Torino, dimentica la moglie durante una sosta: se ne ricorda dopo 40 km

Ha telefonato ai carabinieri perchè, durante un giro in moto, si è accorto di aver perso la moglie. Il 59enne l'aveva lasciata a terra a Moncalvo d'Asti, a 40 km da Chieri, dove si è accorto di essere solo. A rassicurare il marito in lacrime, disperato per le sorti della 58enne che aveva lasciato il cellulare nel bauletto della due ruote, è stata la stessa donna, che si è fatta prestare il cellulare da un passante.