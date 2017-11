Torino, bimba di sette anni col tetano lascia la Rianimazione: è salva

E' salva la bambina di 7 anni ricoverata nelle scorse settimane all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per una infezione da tetano. La piccola paziente è stata trasferita, dopo trenta giorni, dalla Rianimazione diretta dal dottor Giorgio Ivani ad un reparto di degenza ed è stata finalmente sciolta la prognosi. Ora si trova nel reparto di Pediatria d'urgenza diretto dal dottor Antonio Urbino. La bimba sta meglio.

La piccola era stata ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino il 7 ottobre, in preda a forti spasmi. Dopo i primi sospetti, la diagnosi clinica ha stabilito con certezza che si trattava di un caso di tetano. La bimba non era stata sottoposta dai genitori alla profilassi contro la patologia, tanto rara e potenzialmente letale, e a nessuna delle vaccinazioni classificate come obbligatorie dal decreto Lorenzin. Sul caso la procura di Torino ha aperto un fascicolo, senza ipotesi di reato né indagati.