Piemonte, automobile travolta da una frana: morti due svizzeri

Due persone sono state uccise in Piemonte da una frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Entrambe stavano viaggiando su un'automobile che è stata colpita da massi e terra. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno), sulla quale in quel momento non stavano passando treni.

L'auto delle vittime, due cittadini svizzeri, è stata travolta dalla frana all'altezza del Comune di Re (Vco), per essere poi trascinata per decine di metri da un ammasso di terriccio e pietre. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i corpi dalla vettura.



Trentino, morto un base jumper - Un altro incidente mortale in Trentino, dove un base jumper di 50 anni è precipitato lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro, uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di questo sport. L'uomo non è riuscito ad aprire il paracadute prima di arrivare a terra, andandosi così a schiantare contro le rocce. Alcuni alpinisti che hanno assistito alla caduta hanno subito chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Tragedia sfiorata a Sondrio, ferite ma fuori pericolo madre e figlia - Tragedia evitata invece a Livigno (Sondrio), dove un'auto è stata investita da una valanga: la conducente e la figlioletta di due anni sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.