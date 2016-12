Morto durante Tso, l'autopsia rivela: collo stretto per troppo tempo

Una "manovra coercitiva" esercitata per un tempo eccessivo. Potrebbe essere una delle concause del decesso di Andrea Soldi, il 45enne torinese affetto da schizofrenia e morto dopo essere stato caricato a forza in un'ambulanza per un Tso. Lo rivela l'autopsia disposta dal pm Guariniello. Per immobilizzarlo, gli era stato stretto il collo. Inoltre risulta che la manovra per rianimarlo in ambulanza era impossibile perché l'uomo era ammanettato e prono.