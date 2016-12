Migranti, tensioni all'ex villaggio olimpico occupato di Torino

Nuove tensioni a Torino tra le palazzine dell'ex villaggio olimpico da tempo occupate da famiglie di immigrati e profughi. Un centinaio di extracomunitari è sceso in strada in seguito al lancio di alcuni petardi da parte di persone che sono poi fuggite. Divelta la segnaletica stradale, sono state danneggiate alcune auto in sosta. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona.