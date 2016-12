Insegnante uccisa, Defilippi: "Gloria Rosboch gettata in acqua ancora viva"

"Definirei Obert come colui che mi ha rovinato perché si è preso tutti i soldi", ha spiegato Defilippi, il 22enne accusato con la madre Caterina Abbattista e Roberto Obert, il suo amante, dell'omicidio dell'insegnante. "Quando ero ancora minorenne abbiamo avuto dei rapporti sessuali - ha sostenuto il giovane - erano molestie nei miei confronti".



"Obert non è la persona che sembra: sapeva della professoressa Rosboch, mi ha sempre dato lui le dritte su come muovermi", ha aggiunto il giovane, secondo cui i 187mila euro della truffa all'insegnante uccisa sono finiti tutti nelle tasche di Obert. "Una volta ottenuto i soldi, li ho consegnati a Obert - ha dichiarato - perché lui sapeva come gestirli e me li avrebbe dati all'esigenza. Sono stato fregato". Quando l'insegnante lo contattò, "io non potevo ridarle i soldi - ha detto ancora -, poiché Obert mi disse che gli erano rimasti solo 55mila euro, mentre gli altri li aveva spesi".



Quanto al luogo in cui è stato trovato il cadavere, Defilippi ha riferito di averlo visto per la prima volta l'11 gennaio, due giorni prima del delitto, "quando io e Roberto siamo andati a "imboscarci".



Le contraddizioni degli arrestati - Emergono anche altri dettagli della vicenda. "Lui è via", così il 13 gennaio, giorno della scomparsa di Gloria Rosboch, Caterina Abbattista rispose su Whatsapp a un'amica che le chiedeva notizie del figlio Gabriele. Ai carabinieri, invece, la madre aveva raccontato che il giovane era in casa, a Gassino Torinese, col fratellino di 13 anni.



Gloria Rosboch, che di Defilippi era stata l'insegnante, è stata trovata morta nella vasca di una ex discarica non lontano dalla sua casa di Castellamonte.