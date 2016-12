Caso Rosboch, pm: è omicidio premeditato L'autopsia: "Strangolata con un laccio"

L'accusa per i tre fermati, e in particolare verso Gabriele Defilippi e Roberto Obert, è concorso in omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Lo ha detto il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, sul caso Gloria Rosboch e aggiungendo: "Abbiamo elementi che provano che entrambi hanno visionato prima del delitto la cisterna dove è stata gettata la vittima". Dai risultati dell'autopsia emerge inoltre che è stata strangolata con un laccio.