Finita la fuga del killer di Moncalieri: il 28enne romeno arrestato nel Torinese

18:47 - E' stato arrestato l'uomo ricercato da lunedì per aver ucciso a bastonate la moglie. I carabinieri hanno rintracciato Lucian Valcelian, romeno di 28 anni, a Borgaro, in provincia di Torino. Dopo l'omicidio l'uomo si era dato alla fuga salendo su un autobus che andava in direzione Torino ed era riuscito a far perdere le sue tracce.

"L'ho uccisa perché mi tradiva" - "Ho ucciso mia moglie perché ho scoperto che mi tradiva", ha confessato Lucian Valcelian. "E' stato un raptus di gelosia, non sono riuscito a fermarmi", ha riferito ai carabinieri che per due ore lo hanno ascoltato nella caserma di Venaria.



L'uomo è stato fermato in strada dai carabinieri e non avrebbe opposto resistenza. Al culmine di un litigio, per motivi in corso di accertamento, aveva aggredito la moglie, Magda Valcelian, di 26 anni, utilizzando il ramo di un albero. Il delitto alla periferia di Moncalieri, in una fabbrica abbandonata in cui la coppia viveva con i quattro bambini, il più piccolo di un anno. L'uomo era poi salito su un autobus della linea 45, a bordo del quale aveva raggiunto il capolinea, a Torino. Da qui si era poi allontanato a piedi. Non è chiaro dove abbia trascorso la notte.