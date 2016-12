Delitto Rosboch, ingannata anche la maestra ospite di Sanremo 2016

E' salita sul palco del Festival di Sanremo 2016 come la maestra della scuola più piccola d'Italia con i suoi due alunni, Marzia Lachello, 34 anni, ma la notorietà oggi, suo malgrado, arriva da una brutta vicenda di cronaca, il delitto della professoressa Gloria Rosboch nel Torinese . La giovane insegnante è stata, infatti, anche lei vittima del 22enne Gabriele Defilippi, oggi in carcere per omicidio . "Ho vissuto con lui - riporta La Stampa. - Sono stati quattro mesi da incubo. Ingannò anche me".

La relazione sentimentale tra la maestra e il giovane "consulente d'immagine e aspirante psichiatra" iniziò nel 2011, quando la donna era sposata, "nel contesto di un matrimonio agli sgoccioli", precisa il suo legale. Due anni tormentati, sfociati in quattro mesi di convivenza nella casa di lui e di sua mamma, Caterina Abbattista, ora anche lei in carcere per concorso in omicidio. La fine della storia arriva il 21 giugno 2013 con una corsa all'ospedale.



La donna, che in quel periodo soffriva di disturbi alimentari anche perché Defilippi ormai la rifiutava dal momento che sul conto corrente c'erano poche risorse, si sente male. Al pronto soccorso con lei Gabriele e sua madre, che le consiglia "di non dire nulla al marito". E' l'intervento risolutore della mamma di Marzia a strappare la figlia dall'inferno in cui si era cacciata. Due anni e mezzo dopo la vicenda si intreccia con la morte di Gloria Rosboch.