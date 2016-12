Maestra scomparsa, trovato il cadavere in un pozzo nel Torinese: tre fermati

"L'abbiamo strangolata" - "L'abbiamo strangolata in auto e poi gettata via" il 13 gennaio, giorno della scomparsa. Questa la confessione di Roberto Obert, 54 anni, fermato dai carabinieri insieme a Defilippi. Il 54enne sarebbe amico dell'ex allievo dell'insegnante di Castellamonte, il cui corpo è stato trovato in una vasca dell'ex discarica tra Rivara e Pertusio. I due sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.



Truffa da 187mila euro ai danni della maestra innamorata - Il 22enne nel 2014 si sarebbe fatto consegnare dalla Rosboch l'ingente somma di denaro, 187mila euro, in contanti. La donna si era innamorata del ragazzo, con cui aveva intrattenuto una relazione epistolare via web. In cambio la promessa, mai mantenuta, di una vita insieme in Francia. Il rapporto tra i due sarebbe nato dopo la fine di una relazione tra il giovane, all'epoca appena maggiorenne, e un'altra insegnante ascoltata giovedì dai carabinieri.



L'accusa nei confronti della madre di Defilippi è di concorso in omicidio, anche se i carabinieri stanno approfondendo i ruoli avuti nella vicenda dai tre fermati.



Le tante identità di Gabriele - All'anagrafe, un nome, Gabriele Defilippi, 22 anni. Sul web, tre, quattro, cinque, dieci identità diverse, accompagnate di volta in volta dal profilo adatto al tipo di social network utilizzato: broker, studente, bravo figliolo, modello, artista fascinoso, artista maledetto a seconda che il profilo fosse usato su Linkedin, su Facebook, su Instagram e su altri social. Sono i vari volti di Gabriele che ora dovrà rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere.