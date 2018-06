Delitto Ceste, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per il marito

La Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Michele Buoninconti accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste , scomparsa da Costigliole d'Asti, in Piemonte, il 24 gennaio 2014. Il suo corpo fu ritrovato nell'ottobre dello stesso anno in un canale. La difesa dell'uomo, ex vigile del fuoco, che si trova nel carcere di Saluzzo, aveva invece chiesto l'annullamento della condanna per mancanza di prove.

La Suprema corte ha rigettato il ricorso della difesa e ha reso definitivo il verdetto emesso il 15 febbraio 2017 dalla corte d'Assise d'appello di Torino. Anche in primo grado Buoninconti era stato condannato a 30 anni dal gup di Asti il 4 novembre 2015.



La conferma della condanna era stata chiesta nella sua requisitoria dal procuratore generale Giuseppina Casella, sottolineando che l'uomo ha ucciso la donna dalla quale ha avuto quattro figli spinto dall'esigenza "di rafforzare il proprio dominio unitamente a un sentimento di vendetta di fronte a tradimenti comprovati". Il pg inoltre davanti ai giudici della prima sezione penale ha definito Buoninconti come un uomo dalla "personalità malvagia, che non ha mai mostrato pentimento e che non merita attenuanti: ha ucciso la madre dei figli per il più atavico dei sentimenti maschili, la sete di dominio e un malinteso senso dell'onore". Si è trattato di "chiara e premedita volontà omicida e di una evidente volontà di depistare i sospetti e sviare le indagini".



La difesa dell'ex vigile del fuoco, che sta già scontando la pena nel carcere di Saluzzo, aveva chiesto l'annullamento della condanna. Secondo i suoi legali, gli avvocati Giuseppe Marazzita ed Enrico Scolari, mancano prove decisive. "Dall'autopsia si è appurato che sul corpo di Elena Ceste non è stata commessa alcuna violenza, neanche un graffio e non è possibile stabilire come sia morta né come sia arrivata in quel canale di scolo: è una vicenda molto dolorosa ma non c'e' alcuna prova che sia stata uccisa". I legali hanno insistito sulla tesi di un malore improvviso o di una caduta fatale che sarebbe avvenuta mentre la donna vagava in stato confusionale. Ma gli avvocati dei familiari della vittima, Debora Abbatuzzo e Carlo Tabbia, hanno ricordato come la prima cosa chiesta da Buoninconti agli inquirenti che gli comunicavano il ritrovamento di un cadavere, che sarebbe potuto essere quello della moglie, siano state notizie sullo stato di conservazione "per essere certo che non poteva essere identificato".