Caos Torino, non ci sono speranze per Erika: "Ha un grave danno cerebrale"

Per Erika Pioletti , la 38enne ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dalla tragica serata del 3 giugno, non ci sono più speranze . La donna, che nella calca di piazza San Carlo ha avuto un infarto da schiacciamento, ha riportato, secondo fonti sanitarie, "un gravissimo danno cerebrale a prognosi pessima". E i medici si aspettano "il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile".

Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, giovedì mattina è tornata a far visita alla 38enne di Domodossola ricoverata in gravissime condizioni. Durante la visita, il primo cittadino si è intrattenuto con i sanitari e con i familiari della donna come fa ogni giorno da quando quest'ultima è stata ricoverata il 3 giugno scorso.



Dal giorno dell'incidente il padre, la madre e il fidanzato della donna, sono rimasti accanto a lei. Erika era in piazza San Carlo per fare compagnia al fidanzato, anch'egli rimasto ferito. Lei, compressa dalla folla contro un muro, ha avuto un infarto da schiacciamento del torace e un lungo arresto cardiaco. Non ha mai ripreso conoscenza.