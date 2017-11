Caos in piazza San Carlo a Torino, indagati gli organizzatori

Ci sono una ventina di persone nel registro degli indagati sul caos scoppiato in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno, durante la proiezione della finale di Champions League . Nel mirino sono finite in particolare le catene di comando, comprese le figure di vertice, dei vari enti che si sono occupati di organizzare e gestire la serata.

Per i fatti di piazza San Carlo la procura di Torino procede per omicidio colposo e lesioni e ipotizza la "cooperazione" (non il concorso) involontaria tra i vari soggetti. Il fascicolo era stato aperto sulla base dell'articolo 40 del codice penale, secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".



Al caso hanno lavorato il procuratore capo Armando Spataro insieme ai pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo. Gli uomini della Digos, a partire dalla sera stessa del 3 giugno, hanno interrogato circa 200 testimoni. Nella calca 1.500 persone rimasero ferite: una donna di 38 anni morì poco tempo dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni Bosco.