Calca a Torino alla finale Champions, indagata la sindaca Appendino: "Atto dovuto"

Diverse persone rimaste ferite quella sera hanno preso l'iniziativa di denunciare direttamente il primo cittadino perché non avrebbe garantito l'incolumità della popolazione. Avrebbe dovuto essere compito del comune, dicono i denuncianti, organizzare l'evento prendendo tutte le misure necessarie. Come, ad esempio, il blocco dei venditori abusivi di birre in bottiglie di vetro. Il 90% dei feriti, infatti, ha riportati lesioni e tagli dovuti ai cocci presenti in tutta la piazza.



Nell'ordinanza del sindaco, invece, mancava il divieto di vendita di bottiglie in vetro e non erano stati messi a disposizione vigili urbani per controllare che il dispositivo fosse garantito.



Indagati per ordine della procura ci sono anche Maurizio Montagnese e Danilo Bessone, rispettivamente presidente e dirigente di Turismo Torino che è la municipalizzata incaricata dal Comune per l'organizzazione dell'evento. Entrambi i manager hanno ricevuto l'avviso di garanzia. Montagnese è stato anche già ascoltato dai procuratori Vincenzo Pacileo e Antonio Rinaudo. Bessone lo sarà a breve. Per loro l'accusa è lesioni e omicidio colposo. Uno dei feriti di quella sera, Erika Pioletti, morì dopo giorni di coma. I pm stanno ancora cercando di capire cosa abbia scatenato la psicosi di un attentato durante Juventus-Real Madrid.