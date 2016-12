Biella: auto fuori strada, bimba di 4 anni salva la mamma priva di sensi

23:00 - Una bambina di 4 anni, in auto con la mamma, priva di sensi, dopo un incidente nel Biellese, ha chiesto aiuto con il cellulare. La piccola si è liberata della cintura di sicurezza, ha preso il telefono ed è riuscita a chiamare il padre, spiegandogli cosa fosse successo. L'uomo ha così avvertito i soccorsi che hanno recuperato la donna trasportandola in ospedale.

La storia, riportata dall'agenzia di stampa Ansa e ribattuta da altri quotidiani online anche locali, sarebbe solo parzialmente vera. Secondo NewsBiella.it, infatti, sarebbe stato lo stesso padre a smentire che la bambina abbia chiamato i soccorsi. La piccola, comunque, è in buone condizioni di salute anche se è stata trasportata per accertamenti in ospedale.