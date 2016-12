Asti, uccide la moglie a coltellate dopo una lite e poi fugge: 47enne fermato dai CC

E' stato fermato dai carabinieri Luigino Caramello, l'uomo di 47 anni ricercato per l'omicidio della moglie, Barbara Natale, 40 anni, accoltellata a morte nei pressi della stazione ferroviaria di Canelli, in provincia di Asti. Tra i due sarebbe scoppiato un litigio, finito nel sangue. Caramello era in mezzo ai campi di Mombaruzzo, non distante dal luogo dell'omicidio, e si era tagliato le vene dei polsi nel tentativo di togliersi la vita.