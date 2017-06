Asti, rubata preziosa reliquia di San Giovanni Bosco 1 di 5 Asti, rubata preziosa reliquia di San Giovanni Bosco 2 di 5 Asti, rubata preziosa reliquia di San Giovanni Bosco 3 di 5 Asti, rubata preziosa reliquia di San Giovanni Bosco 4 di 5 Asti, rubata preziosa reliquia di San Giovanni Bosco 5 di 5 Ansa Ansa Asti, rubata preziosa reliquia di San Giovanni Bosco leggi dopo slideshow ingrandisci

Nessuna ipotesi esclusa - Alla Congregazione Salesiana, riporta la Stampa, non risultano in passato altri furti o tentativi di sottrarre reliquie del santo, la cui opera a favore della gioventù è presente in 90 Paesi del mondo con 1600 istituti. Le indagini sono in corso e non si esclude nessuna ipotesi: dal furto su commissione, forse per chiedere un riscatto, al gesto impulsivo di un devoto o una bravata. La basilica è sempre presidiata dai salesiani. Al suo interno non ci sono telecamere, presenti invece all'esterno. L'esame delle immagini registrate potrebbe aiutare l'inchiesta, che viene condotta nel più stretto riserbo.



L'arcivescovo di Torino: "Restituitela subito" - "La notizia è di quelle che non si vorrebbero mai sentire. Perché ci fa pensare a una profonda miseria morale, quella di chi sottrae un 'segno' che è stato lasciato e conservato per la devozione e la fede di tutti". Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. "Invito chi ha sottratto la reliquia a restituirla subito, senza condizioni, perché si possa chiudere questa pagina dolorosa e continuare degnamente a poter onorare la memoria di don Bosco nel suo luogo natale".