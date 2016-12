Asti, morta la tabaccaia accoltellata

Una quindicina di coltellate inferte con ferocia al torace e all'addome: è morta così, dopo dieci ore di agonia in ospedale Maria Luisa Fassi. Un delitto che ha sconvolto la cittadina piemontese dove si cercano ancora gli assassini di un altro tabaccaio, Manuel Bacco, ucciso a 37 anni a colpi di pistola meno di otto mesi fa. E dove è ancora insoluto anche l'omicidio di un autotrasportatore, trovato morto nel centro della città la settimana scorsa vicino al suo camion, massacrato con un cric.



Nel caso dell'inverno scorso, alla rivendita "Bacco Tabacco" in un'altra zona della città, non vi erano stati dubbi: ad uccidere il tabaccaio, intervenuto per difendere la moglie, erano stati due rapinatori incappucciati, che avevano sparato con una pistola.



Questa volta l'indagine - almeno per ora - sembra più complessa. La rapina resta un'ipotesi, ma si seguono altre piste, sentendo la testimonianza di parenti, amici e dei commercianti dei negozi vicini alla tabaccheria-rivendita di giornali gestita da Maria Luisa Fassi e dal marito. Una pizzeria è dotata di un impianto di videosorveglianza, ma le immagini registrate, poche e di non grande qualità, non avrebbero fornito agli investigatori elementi utili.



A trovare la donna a terra, in una pozza di sangue, è stato un cliente entrato in negozio poco dopo le 7.30. Al momento dell'aggressione, la tabaccaia sarebbe stata sola in negozio, come ogni mattina. Apriva la rivendita e ritirava i giornali. Pochi minuti dopo l'apertura, l'omicida è entrato nel negozio, in corso Volta, nel quartiere di San Lazzaro, poco distante dal centro cittadino. Ha colpito la donna con violenza, provocandole profonde ferite, ed è fuggito.



Secondo i carabinieri del comando provinciale di Asti, che hanno avviato le indagini coordinate dalla procura cittadina, dalla cassa nel negozio mancherebbero poche centinaia di euro, 300-400, troppo pochi - dicono - per giustificare un'aggressione così efferata.



Maria Luisa non aveva nemici - secondo quanto hanno raccontato i testimoni - ed era molto conosciuta in città: coi genitori e la sorella aveva gestito per anni l'unico ristorante stellato cittadino, il "Gener Neuv", chiuso due anni fa e riaperto da pochi mesi da Eataly, che ne ha acquisito il brand. Familiari ed amici di Maria Luisa Fassi hanno atteso per ore in ospedale, sperando in un miglioramento. Ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi: nel tardo pomeriggio la tabaccaia è morta.