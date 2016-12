Uccisa a colpi di bottiglia, fermato il compagno

foto Ansa Correlati Uccise perché donne 19:17 - Una donna di 38 anni è morta a Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese, per le ferite che le sono state inferte a colpi di bottiglia. Ad aggredirla sarebbe stato il compagno, a sua volta ferito a bottigliate. E' stato lui a portarla a braccia al pronto soccorso. L'uomo è in stato di fermo. Secondo i carabinieri, i due si sarebbero feriti a vicenda al culmine di una lite furibonda. - Una donna di 38 anni è morta a Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese, per le ferite che le sono state inferte a colpi di bottiglia. Ad aggredirla sarebbe stato il compagno, a sua volta ferito a bottigliate. E' stato lui a portarla a braccia al pronto soccorso. L'uomo è in stato di fermo. Secondo i carabinieri, i due si sarebbero feriti a vicenda al culmine di una lite furibonda.

L'uomo aveva precedenti per alcol - La vittima, Maria Grazia Giummo, 38 anni, di origini siciliane ma residente col compagno da circa un anno nella frazione Beguda di a Borgo San Dalmazzo, aveva avuto due figli da una precedente relazione, dati in affidamento. L'uomo, Umberto Pantini, 35 anni, originario di Fossano (Cuneo), è un autista e aveva precedenti per alcool. I carabinieri hanno riferito che gli era stata più volta ritirata la patente perché ubriaco.