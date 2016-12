Piemonte, indagati consiglieri e Roberto Cota

Gli accertamenti dei gruppi composti da un solo consigliere erano già stati presi in esame alcuni mesi fa quando erano stati inseriti nel registro degli indagati Eleonora Artesio (FdS), Andrea Stara (Inisieme per Bresso), Michele Giovine (Pensionati per Cota) e Maurizio Lupi (Verdi Verdi). Nei prossimi giorni invece saranno ascoltati i rappresentanti di tutti i gruppi politici composti da almeno due consiglieri. L’inchiesta della Procura di Torino è coordinata da Andrea Beconi, procuratore aggiunto, e condotta dai sostituti procuratore Giancarlo Avenati Bassi e Enrica Gabetta.

Indagato Cota, "Ho chiarito tutto" - Il presidente della regione Roberto Cota, coinvolto nell'indagine, ha dichiarato: ''Mi sono già recato spontaneamente dai pm per chiarire la mia posizione'', proclamando poi la sua innocenza: ''Non un euro è finito sul mio conto corrente e in questo senso la Procura non ha mosso contestazioni''.