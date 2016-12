Esplode sigaretta elettronica, ferito un uomo

foto Twitter Correlati Era già successo a Rovereto 10:35 - Un uomo è rimasto ferito nell'esplosione della sua sigaretta elettronica a Torino. Lo scrive Repubblica, spiegando che lo scoppio si è verificato mentre l'uomo stava fumando per strada. "Ho sentito un botto pazzesco, mi sono volati via anche gli occhiali che si sono rotti", racconta. Medicato in ospedale, se l'è cavata con un po' di bruciore agli occhi. Sulla vicenda la procura di Torino ha aperto un'inchiesta. - Un uomo è rimasto ferito nell'esplosione della sua sigaretta elettronica a Torino. Lo scrive Repubblica, spiegando che lo scoppio si è verificato mentre l'uomo stava fumando per strada. "Ho sentito un botto pazzesco, mi sono volati via anche gli occhiali che si sono rotti", racconta. Medicato in ospedale, se l'è cavata con un po' di bruciore agli occhi. Sulla vicenda la procura di Torino ha aperto un'inchiesta.

Non è la prima volta che succede. A metà febbraio a Rovereto una donna aveva sporto denuncia dopo l'esplosione della sua sigaretta elettronica in auto. A Torino poteva andare molto peggio. "Avevo appena aspirato un tiro quando mi è esplosa tra le dita", spiega lo sfortunato fumatore. "La nicotina mi è finita negli occhi, così come un pezzettino di plastica che sono riuscito a togliere".



Sequestrate confezioni sospette - I carabinieri del Nas, che hanno sequestrato ciò che restava del bocchino e del bruciatore, hanno poi fatto visita al negozio in franchising nel centro della città dove l'uomo aveva acquistato la sigaretta. I militari hanno portato via altri prodotti, tutti di origine cinese, che saranno sottoposti a perizia.