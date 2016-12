foto Tgcom24

- Come il Leonardo Di Caprio del film "Prova a prendermi" si è finto dipendente di una compagnia aerea e con un nome fasullo, una divisa e un tesserino che era riuscito a procurarsi, è riuscito, almeno una volta nel 2012, a volare in cabina come terzo pilota. Tutto questo gratis. Un italiano di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri di Torino per attentato alla sicurezza dei trasporti aerei, sostituzione di persona e usurpazione di titolo.