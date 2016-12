Anziani e disabili maltrattati in una casa di cura nel Vercellese: 18 persone arrestate

Presi a schiaffi, picchiati e umiliati - Gli anziani venivano presi a schiaffi, pugni, malmenati a volte con manici di scopa e chiavi, sottoposti a umiliazioni e vessazioni, addirittura costretti a giacere per terra e sentirsi calpestare. Le vittime accertate, precisa la Questura, sono dodici.



Questura: luogo di torure e orrori - In alcuni casi pazienti malati psichici sono stati costretti a maltrattare ripetutamente altri pazienti, in altri casi pazienti sono stati chiusi a chiave nelle loro stanze, e sono stati lasciati lì nonostante le loro disperate richieste di aiuto. "Dietro a una facciata di funzionalità - scrive la Questura di Vercelli - si nascondeva un luogo di torture, soprusi e orrori".



Nel corso dell'ispezione, all'interno dell'istituto, sarebbero stati prelevati anche numerosi documenti. La maggior parte degli arresti è stata effettuata all'interno della Residenza sanitaria per anziani. Alcuni dipendenti sono stati invece prelevati dalle forze dell'ordine nelle proprie abitazioni. La polizia ha eseguito undici custodie cautelari in carcere e sette arresti domiciliari.