Novara, nasconde per anni il corpo della madre in freezer per la pensione

23:40 - Avrebbe nascosto per anni il cadavere della madre nel congelatore, forse per continuare a percepire la sua pensione. Indagini in corso a Borgomanero (Novara), dove i vigili, intervenuti con il personale del 118 per soccorrere una donna che si era sentita male, hanno trovato nel freezer della casa il cadavere di un'anziana: stando alle prime informazioni, si tratterebbe della madre della donna che aveva chiesto aiuto. Indagano i carabinieri.

L'intervento della municipale si era reso necessario quando i soccorritori, chiamati dalla donna, avevano trovato la porta dell'abitazione sbarrata. Una volta entrati nell'appartamento, la macabra scoperta: avvolto in un sacco della spazzatura, e nascosto nel congelatore, c'era il corpo dell'anziana donna.

La macabra scoperta quando l'ambulanza era gia' partita con la donna, trovata in stato confusionale, mentre le forze dell'ordine eseguivano le procedure di sicurezza, che prevedono la disattivazione della luce. E, quindi, anche il controllo della presenza di eventuali alimenti deteriorabili nel freezer



Secondo il primo esame medico legale effettuato sul cadavere, la donna potrebbe essere morta diversi anni fa. La figlia dell'anziana è attualmente ricoverata all'ospedale di Borgomanero, piantonata dai carabinieri: le sue condizioni non sono gravi.



"Mamma, resteremo sempre vicine", scriveva la donna in una lettera trovata nell'appartamento di viale Marazza 44. Tiziana Devecchi, piantonata dai carabinieri nell'ospedale di Borgomanero, nella lettera, che risale al 2010, scriveva di aver trovato l'anziana madre morta in casa al suo rientro a casa. E spiegava di avere deciso di metterla nel congelatore, per restarle "sempre vicina".



Il testo è al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di appurare se in tutto questo periodo la figlia abbia effettivamente continuato a percepire la pensione dell'anziana.