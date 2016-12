Fuggono all'alt su un'auto non loro 5mila euro di multa e -109 punti

16:01 - Cinquemila euro di multa e 109 punti in meno sulla patente: è la maximulta che si vedrà arrivare una donna nigeriana residente a Torino, pur non essendo nemmeno salita in auto. La donna, però, a quanto pare ha prestato la vettura ad alcuni connazionali che hanno compiuto tutte le infrazioni possibili per le strade del capoluogo piemontese.

Secondo quanto riporta "Torino Today", l'auto, con a bordo tre uomini, è stata intercettata dai vigili urbani intorno alle 4 del mattino, e poiché la vettura risultava sprovvista di copertura assicurativa gli agenti hanno tentato di fermarla. L'autista, però, si è dato alla fuga per le vie della borgata Aurora, imboccando strade contromano e passando diversi incroci con semaforo rosso.



Poco dopo i vigili hanno però appurato che l'auto non risultava rubata, e così hanno terminato l'inseguimento: rintracciato l'indirizzo della proprietaria, sono invece andati ad attendere il ritorno dell'auto sotto casa sua. Circa un'ora dopo l'auto è rientrata, ma alla guida c'era una persona diversa (senza patente e in evidente stato di ebbrezza) da quella che era fuggita all'alt.



Gli agenti hanno così sequestrato il veicolo per omessa copertura assicurativa e hanno denunciato il conducente senza patente. Per quanto riguarda le infrazioni commesse durante la fuga, invece, la proprietaria si vedrà arrivare il verbale di contravvenzione: 5mila euro e 109 punti in meno sulla patente. E se la donna non dichiarerà chi era alla guida dell'auto, dovrà pagare altri 6mila euro di multa.