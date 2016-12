Asti, donna scomparsa da tre giorni

12:31 - I vigili del fuoco sono impegnati nell'Astigiano, con l'ausilio di gommoni e di un elicottero, nelle ricerche di una donna di 38 anni, scomparsa da casa da tre giorni. La donna, Elena Ceste, abitante a Motta di Costigliole d'Asti, è madre di 4 figli. Venerdì scorso aveva mandato il marito a prendere i figli a scuola dicendo di non sentirsi bene. Al loro ritorno, lei non era in casa. Le ricerche si svolgono in particolare lungo il Tanaro.