Alessandria, abbandona il marito all'Autogrill dopo la vacanza al mare

12:54 - Di ritorno da una vacanza al mare, in Liguria, una donna ha abbandonato il marito all'Autogrill. E' successo lungo la A26, all'area di servizio vicina allo svincolo di Ovada, in provincia di Alessandria. L'uomo, ultrasessantenne con seri problemi di alcolismo, è stato accompagnato dalla polizia stradale in un vicino ospedale. La donna, che ha poi ripreso con sé il coniuge, rischia ora una denuncia per abbandono di persona incapace.

Secondo alcune testimonianza, come racconta il Secolo XIX, la donna si sarebbe rivolta al personale dell'area di servizio dicendo: "Vi lascio qui mio marito, tenetelo voi, occupatevi di lui".



All'Autogrill Stura Est, i due coniugi 60enni non erano soli. Erano presenti anche la loro figlia, il genero e i nipoti.



Rintracciata dalle forze dell'ordine, S.T. ha raccontato la difficile situazione in famiglia e i tanti problemi che il riconosciuto alcolismo del marito le crea da ormai troppo tempo. Anche all'Autogrill, rimasto solo, l'uomo è parso fuori controllo.



Sarà ora la Procura, allertata dalla stradale, a verificare la sussistenza o meno dell'ipotesi di reato nei confronti della protagonista della vicenda.